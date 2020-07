Glik w drodze do miasta czarownic

Po czterech latach obrońca żegna się z Monaco. Przychodził jako ćwierćfinalista Euro 2016 do odradzającego się dzięki pieniądzom miliardera Dmitrija Rybołowlewa klubu, pragnącego rzucić we Francji wyzwanie Paris Saint-Germain i znów liczyć się w Europie.

Pod koniec XX wieku Monaco dwukrotnie zdobyło tytuł, w 2004 roku zagrało nawet w finale Ligi Mistrzów, ale dobre sezony przeplatało fatalnymi, aż w końcu w 2011 roku na dwa lata spadło do drugiej ligi.

Glik szybko poczuł smak sukcesu, bo już w pierwszym sezonie po jego przyjściu drużyna nieoczekiwanie odebrała tytuł PSG i awansowała do półfinału Champions League. Europa zachwycała się klubem z księstwa, jego nową polityką transferową – wymuszoną co prawda przez Finansowe Fair Play, ale przynoszącą efekty – zakładającą produkowanie gwiazd, a nie ich kupowanie.

Glik kosztował 11 mln euro, latem 2016 roku Monaco za większe pieniądze sprowadziło tylko innych obrońców Benjamina Mendy'ego (13 mln) i Djibrila Sidibe (15 mln). Cała trójka znalazła się w jedenastce sezonu wybranej przez kibiców Ligue 1 – razem z bramkarzem Danijelem Subasiciem, pomocnikami Fabinho i Bernardo Silvą oraz napastnikiem Kylianem Mbappe. Słychać było głosy, że Glik to najlepszy transfer klubu, bo nie tylko stał się szefem defensywy, ale też strzelał gole i asystował.

Kilka miesięcy temu „France Football” umieścił go w jedenastce dekady Monaco. „Odmienił grę obrony i choć później nie grał już tak dobrze, dalej był i jest pewniakiem w podstawowym składzie” – argumentowali dziennikarze prestiżowego magazynu. Dowodem uznania była opaska kapitańska.

Glik już w marcu w wywiadzie dla „Gazzetta dello Sport” przyznał, że gdyby dostał ofertę z Włoch, z pewnością by ją rozważył. „Wciąż mam tam wielu przyjaciół. Śledzę Serie A w każdy weekend, staram się oglądać większość meczów Torino” – opowiadał.

I właśnie Turyn, w którym przed transferem do Monaco grał przez pięć lat, stając się liderem drużyny, jej kapitanem i ulubieńcem kibiców, wydawał się naturalnym kierunkiem. Kłopotem były jednak finanse. Glik ma jeszcze rok ważnego kontraktu, trzeba by go wykupić z Monaco, gdzie zarabiał 3,5 mln euro rocznie – dwa razy więcej niż Andrea Belotti, gwiazda Torino.