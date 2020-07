Polska liga będzie krótsza

Pandemia koronawirusa opóźniła trwający sezon i sprawiła, że kalendarz kolejnego będzie zagęszczony do granic możliwości.

Runda jesienna polskiej ligi - według informacji Macieja Wąsowskiego z „PS” - najprawdopodobniej rozpocznie się 21 sierpnia (alternatywa to 14 sierpnia) i potrwa do 15 maja. Termin końcowy jest sztywny, determinują go przyszłoroczne mistrzostwa Europy.

Taki kształt sezonu to poważna przeszkoda dla rozegrania 37 kolejek Ekstraklasy, bo UEFA nie zgadza się na organizowanie spotkań ligowych w dni rozgrywania Ligi Mistrzów i Ligi Europy.