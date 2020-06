PKO Ekstraklasa: Górnik uratował wygraną w doliczonym czasie

Korona podniosła się w drugiej połowie. Zaostrzyła się też gra Górnika. W 57. minucie doszło do wielkiego zamieszania, gdy doskoczyli do siebie piłkarze obu drużyn. Sędzia pokazał dwie czerwone kartki. Z boiska wyleciał w zespole gospodarzy Alasana Manneh, a w zespole gości Marcin Cebula.

W 18. minucie Górnik wyszedł na prowadzenie. Erik Janża dorzucił piłkę z rzutu wolnego, próbował ją wybić Gnjatić, ale trafił w Georgiosa Giakoumakisa. Grek na raty trafił do siatki gości z Kielc. Było 1:0, a podopieczni Marcina Brosza cały czas przeważali.

Spotkanie mogło zacząć się od szybkiego prowadzenia Górnika, ale Ognjen Gnjatić wybił piłkę spod nóg pędzącego w pole karne Jesusa Jimeneza. W 3. minucie Roman Prochazka uderzył z rzutu wolnego w słupek. Goście odpowiedzieli groźnym ofensywnym wejściem Michaela Gardawskiego, który dośrodkował wręcz wzdłuż końcowej linii i piłka o mały włos nie wpadła do bramki zabrzan. Marek Kozioł musiał ofiarnie interweniować po strzale młodego Piotra Krawczyka, który groźnie strzelił po dośrodkowaniu z prawej strony.

Było 1:1, a gra Górnika nieco ożywiła się, kiedy na boisku pojawił się Igor Angulo. W 71. minucie Roman Prochazka miał wręcz wyśmienitą okazję do tego, aby przywrócić prowadzenie gospodarzom, ale przestrzelił w polu karnym. W 79. minucie stało się za to coś, czego nikt się nie spodziewał. Piłka wybita z rzutu rożnego rożnego została przedłużona i trafiła pod nogi Grzegorza Szymusika, który z bliska trafił do siatki przeciwników.

W 84. minucie świetną okazję miał Angulo. Ale sam na sam z Markiem Koziołem najpierw trafił prosto w niego, a potem wysoko nad poprzeczką. Zaledwie cztery minuty później w ogromnym zamieszaniu podbramkowym Górnik wyrównał. Piłka odbiła się od Przemysława Wiśniewskiego i od poprzeczki, a ostatnim, który jej dotknął był Ognjen Gnjatić. Zrobiło się 2:2.

W doliczonym czasie gry do szaleńczych ataków rzucił się Górnik i świetną okazję miał Angulo, ale Kozioł końcami palców sparował piłkę na rzut rożny. Kiedy wydawało się, że już nic się nie zmieni, w 95. minucie Hiszpan dostał idealne podanie na głowę i pokonał bramkarza gości. Górnik wygrał w niezwykłych okolicznościach i zmniejszył szanse Korony na utrzymanie.