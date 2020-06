Ekstraklasa: Legia pokazuje plecy

To nie przypadek. W sezonie zasadniczym Legia zremisowała ze Śląskiem 0:0 w Warszawie i pokonała go we Wrocławiu 3:0. Śląsk zapracował na miejsce w górnej ósemce, niektóre mecze w jego wykonaniu były bardzo ładne, ma dobrego czeskiego trenera, ale do Legii im wszystkim daleko.