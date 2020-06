Puchar Niemiec: Bayern w finale, gol Lewandowskiego

Dwa lata temu Eintracht pokonał Bawarczyków w finale Pucharu Niemiec, rok później dotarł do półfinału Ligi Europy, ale dziś to już inny zespół. Nie zmienia się tylko jedno: gdy przyjeżdża do Monachium, dopada go niemoc. Nie wygrał tam od listopada 2000 roku. I na zwycięstwo przyjdzie mu jeszcze poczekać.

Bayern objął prowadzenie już w 14. minucie. Lewandowski, naciskany przez przeciwników, miał trudności z opanowaniem długiego podania, ale zdążył odegrać piłkę do Thomasa Muellera, ten precyzyjnie dośrodkował na głowę Ivana Perisicia, który bez problemów pokonał Kevina Trappa.

Na bramkę gości w pierwszej połowie sunął atak za atakiem. Świetnej sytuacji nie wykorzystał m.in. Lewandowski, kiedy po podaniu Muellera wydawało się, że wpadnie z piłką do siatki. Innym razem minął dwóch obrońców, ale jego strzał zatrzymał Trapp. Udało się dopiero za trzecim podejściem, kwadrans przed końcem meczu - polski as trafił do pustej bramki, sędzia odgwizdał spalonego, ale po interwencji VAR zmienił decyzję.

Ten gol przyszedł w ważnym momencie, bo kilka minut wcześniej Eintracht wyrównał po akcji rezerwowych: Daichiego Kamady i Danny'ego da Costy. Przez chwilę odzyskał wiarę w zwycięstwo, ale niespodzianki nie sprawił.

W finale w Berlinie, zaplanowanym na 4 lipca, rywalem Bayernu będzie Bayer Leverkusen, który we wtorek rozbił 3:0 czwartoligowy FC Saarbruecken.