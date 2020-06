Łukasz Teodorczyk przeniesie się do Serie B?

Napastnik nie zrobił wielkiej kariery w Serie A - w Udinese zagrał 25 razy i zdobył tylko jednego gola. W obecnym sezonie na murawie pojawił się jedynie przez 39 minut.

Teodorczyk trafił do Udinese z Anderlechtu latem 2018 roku za 3,5 mln euro. Obecnie jego wartość to mniej niż 2 mln euro.

Niewykluczone, że po rozstaniu z Udinese Teodorczyk zostanie we Włoszech i przeniesie się do grającego dziś w Serie B Frosinone (drużyna wciąż ma jeszcze szansę na awans do Serie A).