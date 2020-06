Goal.com: Robert Lewandowski faworytem w wyścigu o Złotą Piłkę

Złota Piłka to nagroda przyznawana dla najlepszego zawodnika w danym roku kalendarzowym. Jej laureata poznamy dopiero w grudniu, jednak już teraz pojawiają się dyskusje o tym, kto ma na nią największe szanse. Portal Goal.com przygotował nawet ranking, w którym na pierwszym miejscu znalazł się "Lewy".

"Sześć goli strzelonych po powrocie Bundesligi oznacza, że Lewandowski pozostaje wyraźnym kandydatem do Złotej Piłki" - napisano w uzasadnieniu cytowanym przez Onet. "Kapitan reprezentacji Polski zdobył w tym sezonie już 45 bramek i jest aktualnym liderem klasyfikacji Złotego Buta. Co więcej, Lewandowski ma szansę zakończyć ten sezon z tripletem, bo Bayern wciąż gra we wszystkich rozgrywkach".

Tuż za "Lewym" znaleźli się Leo Messi i Cristiano Ronaldo, którzy w ostatnich latach zdominowali plebiscyt Złotej Piłki. Argentyńczyk sięgał po nagrodę sześciokrotnie (2009, 2010, 2011, 2012, 2015 i 2019), a Portugalczyk pięciokrotnie (2008, 2013, 2014, 2016 i 2017). W międzyczasie triumfował też Luka Modrić, który w 2018 roku doprowadził swoją reprezentację do finału mistrzostw świata. W tym roku zabraknie jednak międzynarodowych imprez. Z powodu pandemii koronawirusa mistrzostwa Europy, igrzyska olimpijskie i Copa America zostały przeniesione na następny rok.

W czołowej dwudziestce rankingu znalazło się aż czterech klubowych kolegów Lewandowskiego. Będący w kapitalnej formie Thomas Mueller, Serge Gnabry, Joshua Kimmich i jedna z rewelacji tego sezonu - Alphonso Davies. Co ciekawe, dziennikarze Goal.com nie wyróżnili żadnego piłkarza Realu Madryt czy któregoś z bramkarzy. Na liście są jednak piłkarze zwykle niedoceniani, a rozgrywający fenomenalny sezon - Josip Ilicić, Jordan Henderson czy Ciro Immobile.