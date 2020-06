Wraca angielska Premier League. Święto na parkingu

– Ludzie mają teraz na głowie większe problemy niż futbol, zażegnanie tego kryzysu jest najważniejsze, ale nie znaczy to, że rzeczy mniej istotne nie liczą się wcale. Rozegraliśmy trzy czwarte sezonu i ktoś chciałby to po prostu skasować? To byłoby bardzo niesprawiedliwe – nie ukrywał trener Klopp.

Dziś byłby to Manchester United. Ale za plecami Czerwonych Diabłów panuje tłok jak w londyńskim metrze. Wiele wskazuje, że to właśnie walka o Champions League będzie najbardziej emocjonującą częścią finiszu. Szansę na prestiżowe rozgrywki mają Wolverhampton i beniaminek z Sheffield (po dwa punkty straty do United), a nawet jedenaste w tabeli Crystal Palace (sześć punktów za klubem z Old Trafford).