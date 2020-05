Bundesliga: Piątek kontra Gikiewicz w derbach Berlina

Teraz Gikiewicz będzie miał szansę zmierzyć się z drugim napastnikiem reprezentacji Polski. Krzysztof Piątek pierwszy mecz u nowego trenera Bruno Labbadii zaczął jednak na ławce rezerwowych. Wygląda na to, że po dwóch miesiącach przerwy nie jest jeszcze w optymalnej formie.

W formie jest natomiast Lewandowski. Czy przełoży się to na kolejne gole? Jesienią pokonał już bramkarza Eintrachtu i choć był to jego 300. mecz w Bundeslidze, wolałby o nim zapomnieć. Bayern przegrał we Frankfurcie aż 1:5, a najwyższa porażka od dziesięciu lat kosztowała trenera Niko Kovaca posadę.

Zastępujący go Hans Flick poradził sobie tak dobrze, że niedawno przedłużono z nim kontrakt do 2023 roku. Z 22 meczów (liga plus puchary) wygrał 19, w tym szlagier z Borussią Dortmund (4:0) kilka dni po objęciu stanowiska.

We wtorek Borussia będzie miała okazję na rewanż. Ale jeśli znów przegra z liderem z Monachium, odpadnie z wyścigu po tytuł. Wcześniej, bo już w sobotę, drużyna Łukasza Piszczka spotka się z Wolfsburgiem. Wilki walczą o awans do europejskich pucharów, inny zakładowy zespół Bayer Leverkusen nadal bije się o Ligę Mistrzów. Jeżeli zwycięży w Moenchengladbach, wskoczy na podium. Przynajmniej na 24 godziny.