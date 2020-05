Ekstraklasa w szesnastu krajach Europy

- Chcemy wykorzystać zainteresowanie naszą ligą, która ruszy jako jedna z pierwszych w Europie po epidemii, do promocji naszych rozgrywek i własnego serwisu Ekstraklasa.TV - wyjaśnia prezes zarządu Ekstraklasy S.A. Marcin Animucki. - Na tym etapie, według już podpisanych umów, mecze będą pokazywane w co najmniej szesnastu krajach.

Dwie transmisje w każdej kolejce w Wielkiej Brytanii i Irlandii zapewni stacja Free Sports. Na terenie Izraela taki sam pakiet spotkań będzie można śledzić na kanałach Sport 1, Sport 1 HD i Sport 2. Dziesięć dodatkowych meczów do już posiadanego pakietu dokupiła Sportdigital, obsługująca Niemcy, Austrię oraz Szwajcarię.

Prawa do 50 meczów w sezonie 2019/20 z możliwością rozszerzenia dla 88 nabyła agencja Spring Media, które pokaże polską ligę w Danii, Szwecji i Norwegii. Prawa do wszystkich meczów Ekstraklasy już na początku sezonu na bazie wyłącznych licencji zostały ponadto sprzedane do 7 krajów bałkańskich.