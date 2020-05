Timo Werner goni Lewandowskiego, RB Lipsk goni Bayern AFP

RB Lipsk wygrał z 1. FSV Mainz 5:0, a hattrickiem w tym spotkaniu popisał się Timo Werner. Tym samym RB Lipsk znów jest trzeci w tabeli Bundesligi i traci siedem punktów do prowadzącego w tabeli Bayernu. Sam Werner zbliżył się z kolei w klasyfikacji strzelców do liderującego jej Lewandowskiego, do którego traci obecnie trzy trafienia - czytamy w Onecie.