Kibice wejdą na mecze PKO BP Ekstraklasy

Kibice będą mogli wypełnić do 25 procent pojemności stadionu. - Wprowadzimy zasady zakupu biletów, odpowiednie reguły zajmowania miejsc i wymogi sanitarne - wyjaśnił Morawiecki podczas konferencji, na której pojawił się z minister sportu Danutą Dmowską-Andrzejuk i prezesem PZPN Zbigniewem Bońkiem.

- Jest mi niezmiernie miło mówić o tym, że będziemy pierwszym krajem, który wypracował protokół uczestniczenia w rozgrywkach - nie kryje radości prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej (PZPN) Zbigniew Boniek.

Piłkarze 20 czerwca rozpoczną rywalizację w rundzie finałowej rozgrywek (siedem kolejek). 19 czerwca to z kolei data drugiej kolejki ligi żużlowej.

- Kibicujemy piłkarzom, żeby bezpiecznie wrócili do rozgrywek. Liczę na to, że powrót kibiców będzie bezpieczny i będziemy stosować się do wszystkich reguł - mówi Dmowska-Andrzejuk.

Wznowienie rywalizacji drużynowej to dopiero początek. Niebawem pierwsze imprezy z udziałem do 150 osób mają rozegrać lekkoatleci.

"Wszystkie ustalenia usankcjonuje rozporządzenie, którego publikacja planowana jest w najbliższych dniach" - informuje Polski Związek Lekkiej Atletyki (PZLA).