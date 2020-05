Stadiony Euro 2020 od kuchni

Dokumentalną serię „Megastadiony” rozpocznie odcinek poświęcony legendarnemu Wembley, na którym odbędą się półfinały i finał turnieju, oraz Allianz Arenie w Monachium, na której na co dzień gra Robert Lewandowski.

Polscy kibice, planujący wyjazd na mistrzostwa, powinni obejrzeć zwłaszcza odcinki o stadionach w Dublinie i Bilbao, na których reprezentacja będzie rywalizować w fazie grupowej. Fasady Estadio de San Mamés w stolicy Kraju Basków, gdzie zagramy z Hiszpanami, pokryto tysiącami nowoczesnych świetlówek, dzięki którym zewnętrzne ściany obiektu mogą „reagować” odpowiednio zaprogramowaną sekwencją barw i napisów podczas każdego strzelonego na nim gola. To jeden z dowodów na to, że areny turnieju są prawdziwymi cudami techniki.

W kolejnych tygodniach (premiery w czwartki) zajrzymy do Amsterdamu i Kopenhagi (21 maja), Bilbao i Rzymu (28 maja), Sankt Petersburga i Baku (4 czerwca), Budapesztu i Bukaresztu (11 czerwca) oraz Dublina i Glasgow (18 czerwca). Trasa zwiedzania prowadzić będzie od szatni, przez murawę, trybuny, aż po dostępne wyłącznie dla głów państwa i gości specjalnych strefy VIP.

Stadion Olimpijski w Baku powstał… na jeziorze.

Specjalnie na potrzeby wzniesienia tej imponującej budowli, na jeziorze Böyük Şor stworzono sztuczną wyspę. I to wcale nie małą - jej teren to aż 650 tys. m2! Co ciekawe, kibice mogą oglądać mecze również z zewnątrz, ponieważ fasada 70 tys. stadionu pokryta jest specjalną membraną i potrafi zamienić się w olbrzymi telebim.