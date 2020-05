Juergen Klopp szczerze o Messim i Ronaldo

Dla mnie to Messi, ale nie ma nikogo, kto podziwia Ronaldo bardziej niż na - zaznaczył trener Liverpoolu.

- Gdybyś miał zbudować idealnego zawodnika, to miałby on wzrost Ronaldo, skakałby i biegałby, jak on. Poza tym jego profesjonalizm i postawa jest idealna, nie da się być lepszym - dodał Juergen Klopp. Trener twierdzi jednak, że z drugiej strony jest Messi, który miał od początku gorsze warunki niż Portugalczyk, przez co to on jest lepszym graczem.

- Z drugiej strony masz Messiego, który sprawia, że wszystko wygląda tak prosto. Więc chyba lubię go trochę bardziej, jako zawodnika na boisku - dodał Niemiec, cytowany przez Onet, który przyznał, że zarówno Messi, jak i Ronaldo pozostawiają po sobie piękny ślad w historii futbolu.

Juergen Klopp miał okazję poznać zarówno Portugalczyka, jak i Argentyńczyka, jego drużyny nie raz mierzyły się z tymi piłkarzami.