Ramadan w sporcie. Między Bogiem a piłkarzem

Trenowanie po zmierzchu to sposób na poradzenie sobie z wymogami ramadanu. W dziewiątym miesiącu kalendarza muzułmańskiego wyznawcy islamu zobowiązani są do przestrzegania określonych zasad, m.in. ścisłego postu od wschodu do zachodu słońca. Zamknięte w tym roku meczety z tego obowiązku nie zwalniają. Przymusowa przerwa w rozgrywkach pozwala jednak zmienić organizację dnia i ćwiczyć nocą między posiłkami.