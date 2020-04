Arsenal: Liga Mistrzów albo obniżka pensji

Taki warunek postawili zawodnikom działacze Arsenalu. Drużynie pozostało do rozegrania dziesięć meczów. Dzięki dyskwalifikacji Manchesteru City z europejskich pucharów (za złamanie zasad Finansowego Fair Play) do zakwalifikowania się w tym sezonie do Ligi Mistrzów może wystarczyć zajęcie piątego miejsca. Zajmuje je obecnie Manchester United, londyńczycy tracą do niego pięć punktów.

Pensje w Premier League to delikatny temat. Na mniejsze zarobki zgodzili się na razie tylko zawodnicy dwóch klubów: Southampton Jana Bednarka i West Ham Łukasza Fabiańskiego. W piątek mają zapaść decyzje dotyczące dokończenia rozgrywek w Anglii.