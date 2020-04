Real straci kapitana? Ramos wciąż nie dostał oferty kontraktu

Real Madryt wciąż ma dużo czasu na przedłużenie kontraktu z Sergio Ramosem - zauważa Onet. Jego umowa obowiązuje do czerwca 2021 roku. Jak informuje "AS", władze klubu wrócą do rozmów z kapitanem w połowie następnego sezonu. Jest to zgodne z polityką madryckiego klubu, która zakłada podpisywanie maksymalnie rocznej umowy z piłkarzami, którzy ukończyli 30 lat. Sergio Ramos niedawno świętował 34. urodziny.

Hiszpan w barwach Realu występuje od 2005 roku. Zagrał w 640 meczach i strzelił 91 goli. Czterokrotnie sięgał po puchar Ligi Mistrzów i LaLiga. Jego wartość szacowana jest obecnie na około 15 mln euro.