Liga Narodów: Niemcom na ratunek

W pierwszej edycja zagrało 55 drużyn podzielonych na cztery dywizje: A (12 ekip), B (12), C (15) i D (16). Drużyny w 3- lub 4-zespołowych grupach rywalizowały systemem każdy z każdym. Najlepsze awansowały, najsłabsze - spadały. Wyjątkiem była oczywiście najwyższa klasa rozgrywkowa - tam zwycięzcy grup dostali się do turnieju finałowego, gdzie walczyli o prestiż oraz duże pieniądze.

Ostatni rywal Polaków to Bośniacy, którzy pierwszą edycję Ligi Narodów wygrali podwójnie - awansowali do elity i zapewnili sobie udział w barażach o mistrzostwa Europy. Możliwe, że w tym roku stawimy im czoło aż trzy razy. Wystarczy, że zespół Edina Dżeko i Miralema Pjanicia pokona Irlandię Północną oraz lepszego z meczu Słowacja - Irlandia.

- Nie chcieliśmy na was wpaść - mówił przed kamerami TVP Sport trener Holendrów Ronald Koeman. Jak na szkoleniowca uzbrojonego w prawdopodobnie najlepszy duet stoperów na świecie (Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk) oraz rozgrywających Liverpoolu (Georginio Wijnaldum) i Barcelony (Frenkie de Jong) to słowa pachnące urzędową kurtuazją. Pomarańczowi są jednym z faworytów Euro 2020. Podobnie jak Włosi, którzy po zmianie trenera i przebudowanie zespołu przez eliminacje turnieju przeszli z kompletem zwycięstw i bilansem bramkowym 37:4.

Nowe przepisy uratowały Polaków, którzy ponownie zagrają z najlepszymi. Jesienią drużyna Brzęczka - jeśli po Euro wciąż będzie on selekcjonerem - stawi czoła Holendrom (4 września, 17 listopada), Włochom (8 października, 14 listopada) oraz Bośniakom (7 września 11 października). Zwycięstwo w grupie da naszej drużynie awans do turnieju finałowego, ostatnie miejsce oznacza spadek - tu nic się nie zmieniło. Degradacja sportowa byłaby dotkliwa, bo najmocniejsi rywale, z jakimi mógłby grać nasz zespół w Dywizji B, to Rosjanie, Austriacy, Walijczycy oraz Czesi.

Polacy nie zachwycili, zdobyli skromne dwa punkty i powinni spaść, ale UEFA postanowiła zmienić reguły gry - według złośliwych głównie po to, aby przed degradacją uchronić wicemistrzów świata Chorwatów oraz Niemców, za którymi stoi ogromny rynek telewizyjny. - Dla nich granie w Grupie B to krach i marazm finansowy oraz sponsorski - mówił na antenie Polsatu Sport prezes PZPN-u Zbigniew Boniek sugerując, że format kolejnej edycji rozgrywek wcale nie jest przesądzony.

Najwyższe premie

Właśnie ten element Ligi Narodów budzi największe kontrowersje. Udział w tegorocznych mistrzostwach Europy, dzięki zajęciu pierwszego lub drugiego miejsca w grupie eliminacyjnej, ma już dwadzieścia drużyn. Czterech pozostałych uczestników turnieju finałowego wyłonią baraże, do których drogą była właśnie Liga Narodów. UEFA na podstawie jej wyników stworzyła cztery ścieżki kwalifikacyjne - po cztery zespoły każda. Drużyny te rozegrają półfinały oraz finał, którego zwycięzca pojedzie na Euro 2020.

Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że każda ścieżka kwalifikacyjna jest przeznaczona dla drużyn z innej dywizji. Miejsce z urzędu mają w niej zwycięzcy grup Ligi Narodów, którzy nie wywalczyli sobie awansu na mistrzostwa Europy w regularnych kwalifikacjach. Dzięki temu Euro 2020 zagra na przykład ktoś z kwartetu: Gruzja, Macedonia Północna, Kosowo, Białoruś. To wszystko drużyny z dolnej europejskiej półki, które wykorzystały szanse i wygrały swoje grupy w Dywizji D.

Białorusini, jeśli pierwszy raz w historii przedrą się do turnieju finałowego, dokonają tego dzięki pokonaniu Luksemburga, Mołdawii, San Marino, Gruzji i kogoś z pary Macedonia Północna - Kosowo. Nigdy o kwalifikację do mistrzostw Europy nie było łatwiej. Polacy, nawet przegrywając wszystkie mecze Ligi Narodów i zajmując ostatnie miejsce w grupie eliminacyjnej, i tak wystąpiliby w barażach, bo z dwunastu członków Dywizji A tradycyjną drogą awans do Euro 2020 uzyskało jedenastu.

Ci najsłabsi naprawdę mają o co w Lidze Narodów grać. Sam udział w finałach Euro to duże pieniądze, uczestnicy już na starcie dostaną od UEFA 9,25 mln euro. Zwycięstwo w fazie grupowej warte jest 1,5 mln euro, remis - połowę tej kwoty. Awans do 1/8 finału daje kolejne 2 mln, ćwierćfinału - 3,25 mln, półfinału - 5 mln euro. Wygrana w finale to 10 mln, a porażka - 7 mln euro. Federacja, której kadra wygra turniej, może zarobić nawet 38 mln euro. Nigdy w dziejach mistrzostw Europy premie nie były tak wysokie.