Polskie strzelby w akcji

Robert Lewandowski jedzie w niedzielę do Kolonii, by zdobyć kolejne bramki w Bundeslidze i pomóc Bayernowi utrzymać pozycję lidera. Choć ostatni mecz (z RB Lipsk) polski as zakończył bez gola, wciąż prowadzi w klasyfikacji strzelców z 22 trafieniami.



Na pierwszą bramkę w Bundeslidze czeka Krzysztof Piątek. Trudno o lepszą okazję niż spotkanie z zamykającym tabelę Paderborn, dysponującym jedną z najsłabszych formacji defensywnych w Niemczech. Jak poradzi sobie Hertha po odejściu Juergena Klinsmanna? Odpowiedź poznamy już w sobotnie popołudnie.

Pierwszego gola dla West Bromwich będzie miał szansę strzelić w sobotę Kamil Grosicki. Jego nowy zespół podejmie Nottingham Forest, piątą drużynę Championship. WBA jest liderem, ma już sześć punktów przewagi nad drugim w tabeli Leeds, ale do awansu do Premier League jeszcze daleka droga.



Arkadiusz Milik, mimo że w tym sezonie był już dwukrotnie kontuzjowany, jest najlepszym strzelcem Napoli (dziewięć trafień). Dwa poprzednie mecze kończył z bramką. W niedzielę spotkanie z Cagliari.



PIŁKARSKI WEEKEND W TV



Sobota



West Bromwich - Nottingham Forest (13.30, Eleven Sports 1)

Paderborn - Hertha (15.30, Eleven Sports 2)

Union Berlin - Bayer Leverkusen (15.30, Canal+ Sport 2)

Barcelona - Getafe (16.00, Eleven Sports 1)

Norwich - Liverpool (18.30, Canal+ Sport 2)



Niedziela



Juventus Turyn - Brescia (15.00, Eleven Sports 2)

Aston Villa - Tottenham (15.00, Canal+)

FC Koeln - Bayern Monachium (15.30, Eleven Sports 1)

Arsenal - Newcastle (17.30, Canal+ Sport)

Cagliari - Napoli (18.00, Eleven Sports 1)

Lazio Rzym - Inter Mediolan (20.45, Eleven Sports 1 i 4)

Real Madryt - Celta Vigo (21.00, Canal+ Sport, Canal+ 4K)