PKO Ekstraklasa: Raków blisko niespodzianki, Legia traci punkty

Bez Marka Papszuna i Tomasa Petraska przystąpili piłkarze Rakowa do meczu z Legią. Ekipa z Częstochowy, która zmuszona jest do rozgrywania meczów w Bełchatowie, nie była w tym spotkaniu faworytem, ale ambitny beniaminek chciał spłatać Legii psikusa i zgarnąć trzy punkty. Inne plany mieli jednak podopieczni Aleksandara Vukovicia, bo im z kolei wygrana pozwoliłaby odskoczyć rywalom w walce o mistrzostwo.

Legia lepiej weszła w ten mecz i przez pierwsze minuty to przyjezdni dyktowali warunki na murawie. Raków był głęboko cofnięty i wyczekiwał na swoją szansę. Ta przyszła w 22. minucie. Piłkę przejął Fran Tudor, zagrał na prawe skrzydło do Petra Schwarza, który dośrodkował w pole karne, gdzie najwyżej wyskoczył Sebastian Musiolik i efektownym strzałem głową pokonał Radosława Majeckiego, dając gospodarzom prowadzenie. To trafienie kompletnie zaskoczyło wicemistrzów Polski, którzy po chwili mogli przegrywać już 0:2, ale uderzenie Schwarza tylko musnęło słupek.

W 41. minucie Maciej Rosołek z ostrego kąta mocno zacentrował w pole karne, gdzie był jeszcze Jose Kante, ale Gwinejczyk nie zdołał skierować futbolówki do siatki. Chwilę później po dośrodkowaniu Marko Vesovicia Jakub Szumski zdecydował się przenieść piłkę nad poprzeczką. Jak się okazało była to ostatnia groźna szansa Legii, która do przerwy przegrywała z Rakowem 0:1 - relacjonuje Onet.