Buksa już strzela w USA, Niezgoda jeszcze nie gra

Buksa wybiegł w podstawowym składzie New England Revolution w meczu rozgrywanym w ramach przedsezonowego turnieju Timbers Preaseason Tournament w Portland.

Polak strzelił gola w 28 minucie wykorzystując podanie Teala Bunbury'ego.

W drugim meczu turnieju Portland Timbers Jarosława Niezgody pokonali 2:1 Vancouver Whitecaps. Były napastnik Legii nie pojawił się w tym meczu na murawie.

BUKSA!!! We're all even at 1-1 in the 28th minute#NERevs pic.twitter.com/pDm6haN15A