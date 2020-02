Eliminacje Mistrzostw Europy w futsalu: Polska - Malta 11:0

Gospodarze w starciu z Polakami nie mieli nic do powiedzenia, choć teoretycznie przed meczem liczyli się jeszcze w walce o drugie miejsce w grupie, premiowane awansem do barażów. Grali jednak fatalnie, do przerwy nie oddając ani jednego celnego strzału na bramkę Michała Kałuży. Biało-czerwoni już po pierwszych 20 minutach prowadzili 5:0. Po trzech golach zdobytych z akcji, w kolejnych pomógł maltański bramkarz, który nieprzemyślanymi ofensywnymi wyjściami sprowadzał kłopoty na swoją drużynę, a nie na reprezentantów Polski.

W drugiej połowie między słupkami zameldował się rezerwowy maltański bramkarz, ale nie pograł długo - w 26. minucie wyleciał z boiska z czerwoną kartką. Polacy natomiast konsekwentnie punktowali rywali. Ostatecznie, zdecydowanie dominując w każdym aspekcie, rozgromili gospodarzy turnieju przy dwucyfrowym wyniku.