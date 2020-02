Serie A: Zieliński podał, Milik strzelił, Napoli wygrało

W 16. minucie było już 2:0 dla ekipy z Neapolu - a gola dla drużyny Milika i Zielińskiego zdobył Elif Elmas.

Sampdoria - za sprawą Fabio Quagliarelli w 26. minucie zdobyła kontaktowego gola (napastnik popisał się efektownym uderzeniem z woleja). W 56. minucie gospodarze zdobyli wyrównującą bramkę po uderzeniu z przewrotki Gastoan Ramireza, ale - po wideoweryfikacji - bramka nie została uznana z powodu wcześniejszego zagrania ręką jednego z piłkarzy z Genui.

Co nie udało się Ramirezowi powiodło się Manolo Gabbiadiniemu, który wykorzystał rzut karny po faulu na Quagliarelli.

Ostatnie słowo należało jednak do Napoli - najpierw Diego Demme dobił do brami strzał zablokowany przez Omara Colleya, a wynik meczu ustalił Dries Mertens, który z 40 metrów trafił do bramki opuszczonej przez Emila Audero, który nieudanie interweniował poza polem karnym.