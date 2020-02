Położenie trawy na PGE Narodowym będzie kosztować milion złotych?

To przede wszystkim on pomógł stadionowi określić standardy, jakie muszą być przestrzegane przy wyborze dostawcy. Przetarg jest nieograniczony. Mogą w nim wziąć udział firmy polskie i zagraniczne. Wśród warunków określono grubość trawy: 5 cm, zamiast dotychczasowej 3-5 cm. Wykonawca musi w ciągu siedmiu dni wskazać konkretną plantację, na której rośnie trawa. Jak stwierdził Cole, jej kontrola powinna się rozpocząć jeszcze na plantacji. Do tej pory takiej zasady nie było, więc kiedy już na stadionie zorientowano się, że trawa jest złej jakości, nie można było zrobić nic, aby to zmienić. Dochodziło do groteskowych sytuacji, w których fragmenty trawy malowano sprayem na zielono.

To wszystko ma się zmienić. W zamówieniu PGE Narodowy postawił konkretne wymagania. Jeszcze na plantacji będzie badany skład gatunkowy trawy, przesiąkliwość podłoża, zadarnienie, jednolitość barwy, skład gleby, głębokość systemu korzeniowego, wilgotność podłoża, badanie na zrywalność darni.

PGE Narodowy będzie sprawował nadzór nad wycięciem trawy na plantacji, transportem, rozkładaniem, pielęgnacją, a w konsekwencji gotowością boiska do treningów i meczu. Ma go w tym wspierać specjalista z Polskiego Związku Piłki Nożnej.

To wszystko zwiększy koszt jednorazowego położenia. Nikt tego nie mówi oficjalnie, ale może on osiągnąć nawet milion złotych, czyli równowartość 214 tys. euro, co stanowi górny próg unijny dla zamówień publicznych dostaw lub usług.

Ponieważ przetarg jest otwarty, może w nim wystartować również Trawnik Producent. Mowa na razie o dwóch meczach, bo tylko dwa znajdują się w tegorocznym kalendarzu PGE Narodowego. 2 maja, jak zwykle odbędzie się finał rozgrywek o Puchar Polski (rano tego samego dnia finały turnieju dla dzieci „Z podwórka na stadion. O Puchar Tymbarku”), a 2 czerwca towarzyskie spotkanie z Rosją.

Umowa pomiędzy PGE Narodowym a PZPN, przedłużona ostatnio do roku 2024, dotyczy tylko meczów eliminacyjnych do mistrzostw świata i Europy, oraz finału PP. Niewykluczone jednak, że PGE Narodowy będzie jesienią areną jeszcze jednego meczu eliminacyjnego w Lidze Narodów.

Oferty można składać do 12 lutego.