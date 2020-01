Prawo dżungli, czyli wojna o prowizje

Chodzi o maksymalną kwotę, jaka mogłaby trafić na konta pośredników. Byłoby to 10 proc. w przypadku klubu sprzedającego, 3 proc. od klubu kupującego i tyle samo od piłkarza. Pobrać, by ją można tylko od jednej ze stron. Reforma ma w założeniu ograniczyć nadużycia i uszczelnić system. FIFA się spieszy i chce, by weszła w życie już od przyszłego sezonu.

- Nie sądzę, by kiedykolwiek wcześniej doszło do podobnego wydarzenia. Wszyscy zgodnie orzekli, że trzeba działać - opowiada Jonathan Barnett, numer jeden na liście najlepiej opłacanych agentów sportowych. - Domagamy się sprawiedliwości. Prawda jest taka, że działacze nie wiedzą dokładnie, na czym polega nasza praca. Nikt z FIFA nie odwiedził mojego biura, ani ze mną nie rozmawiał. Zawodnicy stoją po naszej stronie. Nigdy nie narzekali na nasze prowizje. Wystosujemy list z propozycją konsultacji. Możemy usiąść i znaleźć wspólnie rozwiązanie, które będzie satysfakcjonować obie strony. Ale jeśli nie osiągniemy porozumienia, pójdziemy do każdego sądu, by walczyć o swoje prawa - zapowiada założyciel agencji Stellar Group.

Posiadłość Capone

W grudniu FIFA opublikowała dane, z których wynika, że dzięki transferom dokonanym w 2019 roku do pośredników trafiło ponad 650 mln dol. - o 20 proc. więcej niż rok wcześniej i cztery razy tyle co w 2015 roku. 80 procent tej sumy pochodziło z sześciu największych lig: angielskiej, hiszpańskiej, włoskiej, niemieckiej, francuskiej i portugalskiej. W tej ostatniej prawie połowa pieniędzy z transakcji poszła do menedżerskich kieszeni. - FIFA chce wmówić wszystkim, że zarabiamy za dużo, ale nie sądzę, by inteligentni kibice podzielali to zdanie. Inteligentni dziennikarze wiedzą z kolei, że to medialna wojna z agentami. A w wojnach zawsze wygrywa sprawiedliwość - zaznacza Raiola, którego stać było m.in. na kupno posiadłości Ala Capone w Miami (9 mln euro).

Holender o włoskich korzeniach to największy oryginał w środowisku. Nie przebiera w słowach, na biznesowe negocjacje potrafi przyjść w t-shircie, szortach i japonkach. Działacze go nienawidzą, ale piłkarze kochają, bo nikt tak jak Raiola nie zadba o ich interes. Traktują go jak ojca rodziny mafijnej, a on odwdzięcza się im porównaniami do wartych fortunę dzieł sztuki.