Roma zainteresowana wypożyczeniem Piątka?

Portal LaRoma24.it podaje, że Roma zamierza wykorzystać fakt, że Milanowi nie udało się jak dotąd sprzedać Piątka w zimowym oknie transferowym (zamyka się 31 stycznia) - i ostatniego dnia stycznia klub z Rzymu ma złożyć Milanowi propozycję wypożyczenia Polaka.

Milan jak dotąd niechętnie podchodził do sugestii, że Piątek mógłby zostać wypożyczony - klub z Mediolanu wolałby go sprzedać odzyskując część z 38 mln euro, jakie zapłaciła za Piątka zimą 2019 roku (napastnik reprezentacji Polski przeszedł do Milanu z Genoi).

Piątek, który w sezonie 2018/2019 strzelił w Serie A 22 gole, w tym sezonie rozczarowuje - w lidze zdobył dla Milanu zaledwie 4 bramki, w tym trzy z rzutów karnych. Miejsce w składzie stracił po przyjściu do klubu Zlatana Ibrahimovicia.