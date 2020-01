Puchar Anglii: Awans Manchesteru City. United do poprawki AFP

Manchester City wygrał 4:1 z Port Vale i awansował do 1/16 Pucharu Anglii. Awansu nie może być natomiast pewny Manchester United, który zremisował 0:0 z Wolverhampton, co oznacza, że o awansie do kolejnej fazy rozgrywek zadecyduje dodatkowy mecz - czytamy w Onecie.