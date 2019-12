Ekstraklasa: krótszy sezon

UEFA prosiła o udostępnienie stadionu w Gdańsku jak najwcześniej, by murawa była w najlepszym możliwym stanie. Mecz odbędzie się 27 maja. Dwa tygodnie później zacznie się rozgrywane na całym kontynencie Euro.

– Skrócenie rozgrywek skutkuje zagęszczeniem meczów w rundzie finałowej. Będzie to odczuwalne zwłaszcza dla tych zespołów ekstraklasy, które mogą awansować do finału Pucharu Polski. Pomimo tego podczas posiedzenia Rady Nadzorczej Ekstraklasy kluby przychyliły się do tej prośby PZPN. To ukłon w stronę federacji i UEFA – tłumaczy dyrektor operacyjny Ekstraklasy S.A. Marcin Stefański.

