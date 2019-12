Kamil Grosicki znów zagra w Turcji?

Powołując się na serwis takvim.com.tr Onet podaje , że Trabzonspor kontaktował się już z Grosickim, doszło też do spotkania przedstawicieli tureckiego klubu z przedstawicielami Hull City.

Grosicki grał już w Turcji (w barwach Sivassporu) w latach 2011-2014. W 84 występach w barwach tej drużyny zdobył 13 goli.

Od 2014 do 2017 roku Grosicki grał we francuskim Stade Rennais. W styczniu 2017 r. przeniósł się do grającego wówczas w Premier League Hull City.

Obecnie Hull City gra w Championship. W obecnym sezonie Grosicki strzelił dla tej drużyny siedem goli, zaliczył też cztery asysty.