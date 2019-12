Manuel Pellegrini zwolniony. David Moyes wróci do West Ham United?

W sobotę wieczorem władze klubu poinformowały o rozwiązaniu kontraktu z Manuelem Pellegrinim. Decyzja została podjęta ze skutkiem natychmiastowym. Los trenera z Chile przypieczętowała porażka u siebie z wiceliderem z Leicester City 1:2.

Władze West Ham United oświadczyły, że żegnają się z menadżerem "z wielkim rozczarowaniem". "Manuel jest dżentelmenem i praca z osobą jego formatu była prawdziwą przyjemnością" - czytamy w oświadczeniu klubu.

Pellegrini to szósty zwolniony w tym sezonie trener z Premier League. Nie wiadomo, kto zastąpi go w West Ham. Jednym z faworytów do objęcia stanowiska po Chilijczyku jest David Moyes, który trenował "Młoty" do maja 2018 r. i został zastąpiony przez Pellegriniego.