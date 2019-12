Skandal w Madrycie. Ukrainiec nazwany nazistą, mecz przerwany

W 2017 r. Roman Zozulja dołączył do Rayo Vallecano w ramach wypożyczenia. Kibice madryckiego klubu natychmiast pojawili się na treningu piłkarzy z transparentem głoszącym, że klub to nie "miejsce dla nazistów". Decyzja o sprowadzenia Ukraińca do Madrytu została przez władze klubu bezzwłocznie odwołana.

