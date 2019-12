"Corriere dello Sport" oskarżony o rasizm na okładce

Smalling i Lukaku do niedawna występowali w Manchesterze United. W piątek zagrają przeciwko sobie na San Siro, gdzie wieczorem Inter Mediolan zmierzy się z Romą.

W artykule zapowiadającym spotkanie chwalono obu zawodników za wypracowanie sobie pewnej pozycji w nowych zespołach, jednak sama okładka została skrytykowana przez przedstawicieli klubów.

"We are all trying to tackle the issue of racism in Italian football."



Roma have said the 'Black Friday' headline used by an Italian newspaper is "terrible".



?? https://t.co/73nXnbX3qu pic.twitter.com/Xx4zTu9ONp