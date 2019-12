Nietypowy ranking: Ile CO2 obciąża konto Lewandowskiego?

Autorzy zestawienia piszą, że FIFA i związki piłkarskie powinny zacząć działać na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi.

Na pierwszym miejscu zestawienia znalazł się Brazylijczyk Marquinhos z PSG - w 2019 roku przeleciał 110787 km co oznacza, że przyczynił się do emisji 53,5 tony dwutlenku węgla. Na drugim miejscu uplasował się Roberto Firmino z Liverpoolu - przeleciał w 2019 roku 97907 km, co oznacza przyczynienie się do emisji 49,5 ton CO2. Brazylijczycy pokonali tak duże odległości ze względu na podróżowanie z Europy na mecze reprezentacji Brazylii.

Z tego samego powodu na trzecim miejscu znalazł się reprezentant Korei Południowej Son Heung-min z Tottenhamu - on z kolei przeleciał w 2019 roku 88829 km i przyczynił się do emisji 45,1 ton dwutlenku węgla. To w dużej mierze efekt podróżowania z Europy do Azji na mecze reprezentacji.

9 w zestawieniu jest Lionel Messi z Barcelony, który przeleciał w 2019 roku 45845 km (przyczynił się do emisji 20,9 ton dwutlenku węgla).

18 w zestawieniu był Robert Lewandowski - w 2019 roku przeleciał 28516 km (przyczynił się do emisji 12,9 ton dwutlenku węgla).