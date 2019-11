Rasistowski skandal na Ukrainie. Piłkarz ze łzami schodził z boiska

Brazylijczyk w 74. minucie został ukarany czerwoną kartkę. Piłkarz nie mógł pogodzić się z decyzją arbitra i ze łzami w oczach schodził z murawy.

Chwilę wcześniej kibice Dynama Kijów naśladowali odgłosy małp, gdy zawodnik był przy piłce.

Solidarity with Taison and Dentinho ??

Receiving racial abuse, being visibly upset and then Taison being sent off.



Once again UEFA will do f*ck all about it. #SayNoToRacism pic.twitter.com/FToicyMiPK