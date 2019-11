PKO Ekstraklasa: Legia Warszawa nowym liderem

Drużyna z Warszawy przystępowała do pojedynku w Gdyni w roli faworyta. Gospodarze mieli na koncie 10 punktów i zajmowali przedostatnie miejsce w tabeli. Jednak w ostatnich latach gdynianie udowadniali, że potrafią grać z Legią, wygrywając m.in. 1:3 przy Łazienkowskiej czy 1:0 u siebie - przypomina Onet. Jeśli kibice gospodarzy mieli nadzieję na nawiązanie do tych wyników, to w niedzielę musieli być rozczarowani.

