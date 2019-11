Liga Europy: Łatwe zwycięstwo i awans Manchesteru United

Zdecydowanym faworytem spotkania byli gospodarze. Piłkarze United ostatni raz stracili gola w grupowej fazie Ligi Europy w meczu z Fenerbahce w listopadzie 2016 r. Z ostatnich czternastu pojedynków w LE wygrali dziesięć i zremisowali cztery. Jak pisze Onet, kibice na Old Trafford liczyli, że w meczu z Partizanem Manchester utrzyma dobrą passę i powetuje fanom gorsze wyniki w lidze.

Po 4. minutach był remis, choć mógł być... remis. W 3. minucie Marcus Rashford ładnie zagrał do Anthony'ego Martiala, a ten z kilku metrów nie dał szans bramkarzowi. Napastnik MU nie miał jednak powodów do radości, gdyż sędzia liniowy słusznie podniósł chorągiewkę. Niecałe dwie minuty później do siatki gospodarzy technicznym strzałem zza linii pola karnego piłkę skierował Umar Sadiq. Sergio Romero był bez szans, ale sędzia znów odgwizdał spalonego.