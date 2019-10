Milik wyrównał rekord Bońka

Świadkami niecodziennego widowiska byli kibice na Anfield. Liverpool przegrywał z Arsenalem najpierw 1:3, później 2:4, by w doliczonym czasie doprowadzić do wyrównania na 5:5. W serii jedenastek to gospodarze lepiej wytrzymali próbę nerwów, nie pomylili się ani razu, zwyciężyli 5:4 i awansowali do ćwierćfinału Pucharu Ligi Angielskiej. Zagra w nim też Manchester United, który w Londynie pokonał Chelsea 2:1.