Muzułmańskie fair play w kobiecym futbolu

Rozgrywki odbywały się w ramach WAFF Women's Club Championship. To organizowany co dwa lata w Azji Zachodniej turniej kobiecej piłki nożnej, w którym biorą udział kluby z Arabii Saudyjskiej, Bahrajnu, Iranu, Iraku, Jemenu, Jordanii, Kataru, Kuwejtu, Libanu, Omanu, Palestyny, Syrii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Podczas walki o piłkę palestyńskiej zawodniczce spadł z głowy hidżab. Dziewczyna natychmiast zaczęła go poprawiać. Rywalki przerwały wówczas akcję i szczelnie zasłoniły Palestynkę, by nikt nie zobaczył jej z odkrytą głową.

Gest zawodniczek z jordańskiego klubu, który zresztą został mistrzem turnieju, spotkał się z niezwykle ciepłą reakcją kibiców, którzy nagrodzili je brawami.

Również w mediach społecznościowych Jordanki spotkały się z licznymi wyrazami szacunku.

