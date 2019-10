PKO Ekstraklasa: Piast goni lidera, Wisła coraz bliżej dna

W pierwszym meczu 12. kolejki Pogoń Szczecin wygrała na wyjeździe z Zagłębiem Lubin. Piast, by nie stracić dystansu do lidera, musiał w Krakowie wygrać. Piłkarze z Gliwic szybko ruszyli do ataków, sprawdzając dyspozycję Michała Buchalika, jednak strzałami z dystansu Gerard Badia i Piotr Parzyszek wiele nie osiągnęli. Wynik spotkania został otwarty w 25. minucie. Po rzucie rożnym piłkę otrzymał Mikkel Kirkeskov, a po jego dograniu głową bramkę zdobył Parzyszek. Pięć minut później w polu karnym gości upadł Rafał Boguski. Po konsultacji z VAR-em sędzia nie podyktował rzutu karnego.