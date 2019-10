Jedna dobra połowa dała zwycięstwo Pogoni

Losy meczu rozstrzygnęły się w szóstej minucie. Indywidualną akcją na lewej stronie boiska popisał się Srdjan Spiridonović. Austriak ograł Jakuba Tosika i podał do świetnie ustawionego Adama Buksy, a młody napastnik Pogoni precyzyjnym strzałem bez przyjęcia skierował piłkę do bramki Dominika Hładuna.

Brak skuteczności mógł się na graczach Pogoni zemścić już na początku drugiej połowy. Po błędzie obrońców gości w polu karnym uderzał Sasa Zivec, jednak nie trafił w bramkę. W kolejnych minutach grający agresywnym pressingiem lubinianie zepchnęli przyjezdnych do głębokiej defensywy. Goście nastawili się na kontry, z których jednak nic nie wynikało. Z kolei w drużynie miejscowych dobre zawody na skrzydle rozgrywał w drugiej połowie Filip Starzyński. Po jego podaniu w 85. minucie przed szansą na doprowadzenie do remisu stanął Lubomir Guldan, ale jego strzał głową był niecelny. W końcówce Zagłębie w zasadzie nie schodziło z połowy gości, a Pogoń broniła się rozpaczliwie. Ostatecznie wynik nie uległ zmianie i szczecinianie na co najmniej tydzień zapewnili sobie pozycję lidera.