Liga Mistrzów: Barcelona lepsza od Interu, grad goli w Liverpoolu

Pierwsze zwycięstwo w tych rozgrywkach zanotował Liverpool. Mecz obrońców trofeum z Red Bull Salzburg miał niecodzienny przebieg. Gospodarze po 36 minutach prowadzili 3:0. Najpierw strzałem przy słupku popisał się były gracz gości Sadio Mane. W 25. minucie po świetnej akcji zagrywał Trent Alexander-Arnold, a wynik podwyższył Andrew Robertson. Niedługo potem Cican Stanoković znów musiał - tym razem za sprawą Mohameda Salaha - wyciągać piłkę z siatki.

Gdy wydawało się, że reszta spotkania to już tylko formalność, goście zabrali się do pracy. Wykorzystując błąd obrony, Hwang Hee-chan w 39. minucie poprawił nastroje przyjezdnych. W 56. minucie po woleju Takumi Minamino było już 3:2. Cztery minuty później osiemnastą bramkę w sezonie zdobył dopiero co wprowadzony na boisko Erling Braut Haaland. Do sensacji na Anfield Road jednak nie doszło. Wynik spotkania w 69. minucie mocnym strzałem głową ustalił Salah. Choć Liverpool nie ma kłopotów z atakiem, z taką grą w obronie trudno mu będzie obronić tytuł.

W drugim, bezbarwnym meczu grupy E KRC Genk bezbramkowo zremisował z SSC Napoli. Arkadiusz Milik otrzymał żółtą kartkę i został zmieniony. W tabeli prowadzi Napoli (4 pkt.) przed Liverpoolem (3 pkt.).