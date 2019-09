Piotr Zieliński o meczu z Austrią

W nienajgorszym, co prawda chcieliśmy więcej, bo do tej pory przy okazji zgrupowań zdobywaliśmy po sześć punktów, ale ten remis przyjmujemy pozytywnie, bo dla układu tabeli jest on bardzo ważny.

A panu nie pasuje bardziej taka gra żeby dłużej pobyć przy piłce, zatrzymać się?

Na pewno. Ale dziś były też sytuacje, że nie pchaliśmy wszystkiego za wszelką cenę do przodu, tylko podawaliśmy sobie z prawej strony na lewą, pojawiały się przestrzenie między liniami dzięki temu. Gra na dziesiątce ma to do siebie, że czasem się czeka bardzo długo na piłkę i trzeb sobie szukać miejsca między formacjami.

Brakuje panu stabilizacji? W każdym meczu ostatnio gra pan na innej pozycji?

Wrócę do klubu i będę grał znów w środku pola. Uważam, że jestem ósemką, tam się czuję najlepiej, ale oczywiście na boku i wyżej też staram się grać jak najlepiej. Czasem wygląda to dobrze, a będzie tylko lepiej.

A myśli pan, że w końcu w kadrze zagra pan na swojej ulubionej pozycji?

Myślę, że z biegiem czasu tak kiedyś się stanie. Ale to wymaga rozmowy z selekcjonerem, na spokojnie.

Pamięta pan kiedy ostatnio na Stadionie Narodowym inna drużyna tak was zdominowała jak dziś Austria?

Nie pamiętam, ale Austriacy są naprawdę fajnie wyszkoleni technicznie. To dobry zespół, nie było łatwo. Jak oni prowadzili grę to dobrze się przesuwaliśmy, dobrze broniliśmy. Gdyby trochę więcej było agresji, to częściej byśmy odbierali piłkę i wychodzili z kontrami. Jesteśmy na pierwszym miejscu w tabeli, następne zgrupowanie to mecze z teoretycznie trochę łatwiejszymi rywalami. Jeśli uda nam się oba wygrać, to będziemy w świetnej sytuacji. Z optymizmem patrzymy do przodu.

Mieliście się aż tak głęboko cofnąć?

Na pewno przeciwnik nas do tego zmusił. Czasem trzeba się cofnąć, my założenia mamy takie, że też chcemy prowadzić grę.

Czuje pan, że ta reprezentacja się rozwija?

Wydaje mi się, że idziemy w dobrym kierunku. Młodzież wchodzi do drużyny, mamy dużo potencjału. Będzie pociecha z tej reprezentacji.