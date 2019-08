Olivier Kahn wraca do Bayernu Monachium

Bayern poinformował również, że w 2022 roku Kahn zostanie dyrektorem generalnym klubu, którego gwiazdą jest Robert Lewandowski.

– Zna się na piłce i biznesie, ma też w sobie DNA Bayernu. Jesteśmy przekonani, że to właściwy człowiek, by prowadzić klub w przyszłości – mówił o Kahnie Uli Hoeness.

– Czuję się mocno związany z Bayernem. To klub, który ukształtował moje życie. Sportowe i finansowe sukcesy, solidarność z kibicami, odpowiedzialne podejście do historii i wartości – z tego słynie Bayern. Chciałbym to kontynuować stojąc już na czele zarządu – mówił sam Kahn.

Olivier Kahn to ośmiokrotny mistrz Niemiec z Bayernem, tryumfator Ligi Mistrzów. Jest też wicemistrzem świata z reprezentacją Niemiec.