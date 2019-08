PKO Ekstraklasa: koniec świetnej serii Piasta Gliwice

Na trafienie trzeba było poczekać do 55. minuty. Nieskuteczny choć aktywny przed przerwą Sławomir Peszko ładnie obrócił się bez przyjmowania piłki podawanej do niego na krótkiej odległości od Karola Fili. Ten sprytny manewr sprawił, że zawodnik Lechii miał miejsce, by złożyć się do mierzonego uderzenia nisko w prawy róg i po chwili uniósł ręce w geście radości.

W 70. minucie sytuacja mistrza Polski ze złej stała się jeszcze gorsza. Strata w środkowej strefie boiska umożliwiła kontrę gościom, tę przeprowadzał Artur Sobiech i jak rasowy napastnik zakończył ją strzałem. Futbolówka posłana została po ziemi i trafiła w słupek, po czym dopadł do niej Żarko Udovicić i skierował do pustej bramki.

Gospodarze nie składali broni, a efektem ich starań był rzut karny podyktowany za zagranie ręką w polu karnym przez Michała Nalepę. Pewnym egzekutorem „jedenastki”, która zmieniła wynik na 1:2, był Jorge Felix. To przywróciło wiarę w podopiecznych Waldemara Fornalika w uratowanie remisu. Ten scenariusz jednak się nie ziścił i to gdańszczanie wywieźli z trudnego terenu komplet punktów.

Piast Gliwice – Lechia Gdańsk 1:2 (0:0)

Bramki: Jorge Felix (87 – rzut karny) - Sławomir Peszko (55), Żarko Udovicić (70)