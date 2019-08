Lewandowski chwali Bayern za sprowadzenie Coutinho AFP

- Posiadanie go w składzie daje nam wiele nowych możliwości. To zawodnik należący do światowej czołówki, który może grać na kilku pozycjach - tak Robert Lewandowski skomentował sprowadzenie przez Bayern Monachium Philippe Coutinho z Barcelony. Słowa polskiego napastnika cytuje Onet.