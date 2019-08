Rangers - Legia 1:0. Obuchem w głowę

Zanim jeszcze mecz się zaczął kibice Legii, którzy przybyli do Glasgow rozwinęli na sektorze flagę z wizerunkiem papieża Jana Pawła II i napisem – „do not be worry”, czyli w tłumaczeniu „nie lękajcie się”. Oczywiście była to prowokacja skierowana w stronę kibiców Rangers, tradycyjnie pochodzących z protestanckich, nieuznających papieża, rodzin, a także nawiązanie do byłego legionisty i zawodnika Celticu, Artura Boruca, który w t-shircie z wizerunkiem papieża świętował zwycięstwo po jednym Old Firm Derby. Boruc zasiadł zresztą wśród kibiców Legii na Ibrox w czwartkowy wieczór i w pewnym momencie z megafonem w dłoni prowadził doping.

A jednak można było odnieść wrażenie, że legioniści się lękają. Co było o tyle niezrozumiałe, że przecież już w pierwszym meczu w Warszawie, zobaczyli, że bać się nie ma czego. Że Rangers straszą głównie nazwą. Pierwszą okazję stworzyli sobie goście – Sandro Kulenović jednak źle przyjął, a jego strzał okazał się zbyt lekki i nieprzygotowany – ale później nagle nabrali zbytniego respektu dla rywala.

Legia miała mnóstwo szczęścia – przed upływem 10 minut Szkoci powinni byli prowadzić, ale uderzenie głową Alfredo Morelosa dosłownie o centymetry minęło słupek. W drugiej minucie doliczonego czasu gry Kolumbijczyk trafił w podobnej, ale jednak nieco trudniejszej sytuacji. Igor Lewczuk – tak chwalony za pierwszy mecz w Warszawie – kompletnie zaspał w obu tych akcjach.

Chwilę później kolumbijski napastnik Rangersów próbował uderzenia z linii pola karnego, ale świetnie to uderzenie złapał Radosław Majecki. I gdy wydawało się, że gospodarze stłamsili Legię i bramki dla nich są kwestią czasu, zawodnicy Aleksandara Vukovicia zaczęli odzyskiwać kontrolę nad tym meczem. Przestali popełniać tak głupie straty, przestali podawać pod nogi Szkotów, przestali się lękać, zaczęli grać.

I gdyby to Legia schodziła na przerwę prowadząc nie byłoby to niesprawiedliwe rozstrzygnięcie. Brazylijski skrzydłowy Luquinhas wpadł w pole karne, minął jednego rywala (przy sporej dawce szczęścia), minął drugiego i został ewidentnie zahaczony Gdyby legionista się wywrócił sędzia nie miałby innej możliwości niż podyktować rzut karny. Brazylijczyk jednak utrzymał się na nogach i oddał strzał. Bardzo lekki niestety strzał, który McGregor łatwo obronił.

W drugiej połowie Vuković zdjął Kulenovicia i zmienił tym samym sposób gry swojego zespołu – zamiast taktyki z napastnikiem nieźle grających tyłem do bramki, wprowadził szybkiego i bardzo ruchliwego piłkarza, do którego koledzy mieli posyłać dalekie podania.

20 minut przed końcem gospodarze mocno przycisnęli – najpierw Majecki efektowną paradą wybronił uderzenie z dystansu, a chwilę później ten dający się znacznie bardziej we znaki niż w Warszawie tydzień temu Morelos znów chybił minimalnie. Szkoci nacierali, a piłkarze Legii nie cofnęli się zdecydowanie zbyt głęboko.

Kibice Legii odpalili race i doprowadzili do przerwania meczu co wybiło nieco Rangers z natarcia. Później pomocnicy Legii – szczególnie Andre Martins, ale i Walerian Gwilia – zaczęli holować piłkę gdy tylko ją dostawali, by łapać faule i by gra stawała się rwana. Frustrowali się piłkarze Rangers, frustrowali się kibice gospodarzy, ewidentnie czując, że przed chwilą mieli rywala na linach, że brakowało tylko ciosu.

I gdy wszyscy się szokowali do dogrywki ten cios wyprowadził jednak Morelos. Legia miała kilka minut, by odrobić straty, ale gol był jak uderzenie obuchem w głowę. Zamiast rzucić się do odrabiania strat legioniści niepotrzebnie rzucili się na rywali. Sekundy płynęły, gdy w środku pola zrobiło się zamieszanie, i zawodnicy zaczęli sobie skakać do gardeł.

Następna szansa za rok, znając polskie realia pewnie wśród zespołów walczących o puchary będzie i Legia. Czy tym razem jednak skutecznie? Trudno być optymistą.