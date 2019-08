PKO Ekstraklasa: pierwsze zwycięstwo Zagłębia Lubin w sezonie

Bardzo potrzebujemy wygranej - nie ukrywał Ben van Dael, trener Zagłębia Lubin. Jego zespół kiepsko rozpoczął sezon, jednak to samo powiedzieć mógł Jacek Zieliński. I Zagłębie, i Arka nie odniosły zwycięstwa w pierwszych trzech kolejkach, zdobywając w nich w sumie trzy punkty (lubinianie dwa, gdynianie jeden). Ktoś musiał się przełamać i udało się to gospodarzom, którzy odnieśli zasłużone zwycięstwo.

W Lubinie obejrzeliśmy co najwyżej przeciętne spotkanie, ale Zagłębie było zdecydowanie lepszym zespołem. Jego dominację widać było od samego początku. Pierwszy gol padł już w trzeciej minucie, gdy piłkę do siatki wpakował Sasa Zivec. Udało mu się to po bardzo ładnym podaniu z głębi pola od Lubomira Guldana. Obrońcy gdynian tylko się przyglądali, tak jak zresztą przez większość sytuacji, gdy gospodarze zbliżali się do pola karnego. Trudno powiedzieć, dlaczego lubinianie tak długo mieli tylko jedną bramkę. Tylko w pierwszych 30 minutach ekipa van Daela mogła strzelić przynajmniej trzy kolejne bramki. Najpierw Pavels Steinbors dobrze obronił techniczny strzał Patryka Szysza, następnie Filip Starzyński w tylko sobie znany sposób nie trafił w piłkę w polu karnym, a potem Jakub Czerwiński fatalnie spudłował - relacjonuje Onet.