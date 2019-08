Lewandowski zaczyna polowanie na bramki

Już na starcie sezonu Robert Lewandowski stanie przed szansą zapisania się w historii. W każdym z czterech poprzednich meczów otwarcia trafiał do bramki. Jeśli w piątek podtrzyma passę, ustanowi nowy rekord Bundesligi. Nie będzie to jednak zadanie łatwe. W Monachium Hercie gola dotąd nie strzelił, a jego dorobek w spotkaniach wyjazdowych z tym przeciwnikiem to zaledwie dwie bramki.

Berlin doczekał się drugiego klubu w Bundeslidze. Union jest absolutnym debiutantem, a oswajanie się z elitą zaczyna od trudnego meczu z RB Lipsk. Wygląda na to, że niedziela będzie pracowitym dniem dla Rafała Gikiewicza. Polski bramkarz spróbuje powstrzymać Yussufa Poulsena i Timo Wernera, którzy w ubiegłym sezonie strzelili łącznie 31 goli.

Kibice Barcelony czekają na premierowy występ tria: Leo Messi – Luis Suarez – Antoine Griezmann. Dojdzie do niego w miejscu niezbyt gościnnym. Ostatnim zespołem, któremu udało się wywieźć trzy punkty z Bilbao, był Real Sociedad. Zdarzyło się to dziesięć miesięcy temu. Barca w zeszłym sezonie nie wygrała z Athletikiem żadnego z dwóch ligowych spotkań.