PKO Ekstraklasa: kolejne zwycięstwo Śląska, wrocławianie nadal liderem

W 51. minucie kolejną szansę miał Płacheta. Broź dograł do kolegi z drużyny, ale ten uderzył wprost w bramkarza. Piętnaście minut później piłka trafiła do Musondy, ale jego strzał został zatrzymany - relacjonuje Onet.

W 37. minucie na strzał zdecydował się Płacheta. Piłka odbiła się od jednego z obrońców i wyszła poza boisko. Sześć minut później w odpowiedzi Lopes uderzył po ziemi, ale skutecznie interweniował Putnocky. Ostatecznie do przerwy Śląsk prowadził 1:0.

Siedem minut później van Amersfoort dograł do Rafaela Lopesa, ale jego strzał został zablokowany. W trzydziestej minucie Przemysław Płacheta dograł z rzutu rożnego. Piłka po kiksie i zagraniu Israela Puerto trafiła do Roberta Picha. Zawodnik Śląska świetnie przyjął futbolówkę i płaskim strzałem wyprowadził gospodarzy na prowadzenie.

Na pierwszą szansę trzeba było czekać do trzynastej minuty. Pelle van Amersfoort kapitalnie wypatrzył Mateusza Wdowiaka, ale ten w sytuacji sam na sam najpierw trafił w Matusa Putnocky'ego, a potem posłał futbolówkę nad poprzeczką.

W 71. minucie swoją szansę miała Cracovia i od razu ją wykorzystała Ołeksij Dytiatjew zgrał piłkę głową do Rubena Lopeza. Piłkarz gości złożył się do strzału nożycami i doprowadził do wyrównania. Siedem minut później Pasy mogły prowadzić, ale po strzale Dytjatiewa świetnie interweniował Putnocky.

W odpowiedzi kapitalną okazją miał Śląsk. W 82. minucie Płacheta dograł do Mateusza Cholewiaka, ale jego strzał obronił Michal Pesković. Z dobitką Płachety poradzili sobie obrońcy. Po chwili Cholewiak strzelał jeszcze raz, ale tym razem na posterunku był Pesković.

Na trzy minuty przed końcem gry Cholewiak kapitalnie minął rywala, zbiegł do środka i przepięknym strzałem pod poprzeczkę wyprowadził gospodarzy na prowadzenie. W doliczonym czasie gry mógł być remis, ale Rapa w doskonałej sytuacji trafił w Putnocky'ego.

Po chwili Płacheta mógł podwyższyć prowadzenie Śląska, ale świetnie zachował się Pesković. Serca kibiców gospodarzy zadrżały w ostatniej akcji, kiedy to sędzia Daniel Stefański sprawdzał za pomocą VAR-u, czy nie było ręki w polu karnym. Ostatecznie jednak arbiter stwierdził, że gościom nie należał się rzut karny.

Finalnie do końca spotkania wynik nie uległ zmianie i Śląsk wygrał ten mecz 2:1. W tabeli ekipa z Wrocławia pozostała na pierwszym miejscu, zaś Cracovia nadal jest piąta. W kolejnej kolejce Śląsk zagra z Lechią Gdańsk, a Pasy zmierzą się z Arką Gdynia.

Śląsk Wrocław - Cracovia 2:1 (1:0)

Bramki: Robert Pich (30), Mateusz Cholewiak (87) - Ruben Lopez (71)