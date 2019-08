Barcelona lepsza od Arsenalu. Kuriozalny gol

Arsenal prowadził od 36. minuty 1:0 po golu Pierre'a-Emericka Aubameyanga, ale "Duma Katalonii" wyrównała dzięki fatalnej pomyłce Ainsley'a Maitlanda-Nilesa, który podawał do bramkarza w taki sposób, że zamiast zażegnać niebezpieczeństwo - strzelił samobójczego gola - relacjonuje Onet.

